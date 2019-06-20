В столовой АП Зеленского кормят дешевле, чем в Раде – фото меню

В списке предлагаемых блюд нет деликатесов.

Столовая в Администрации президента больше похожа на советскую Украинская правда

Во время экскурсии журналистов Украинской правды по Администрации президента стало известно, сколько работники АП тратят на дневной рацион на работе.

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В меню отсутствуют деликатесы, однако поесть тут можно дешевле, чем в столовой Верховной Рады. Например, порция гречневого супа с фрикадельками в АП стоит 18 грн, а в ВР — 24,10 грн. Кефир в Администрации президента дешевле более чем на 2 грн — в АП стоит 8 грн, а в ВР — 10,35.

Больше всего тут стоит свиная корейка гриль – за 100 грамм придется отдать 38 грн. Немного дешевле филе хека с сырным соусом – за 100 грамм 37 гривен. Филе хека, обжаренное в белках в Раде стоит 52,09 грн за 100 грамм. Тройку самых дорогих блюд замыкает шашлык из куриного филе за 33 грн за 100 грамм.

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Дешевле всего в меню вермишель с соусом "бешамель" - всего 13 грн. В списке также есть 6 видов салата, где самым дорогим является салат зеленый с тунцом и классический "летний" салат из свежих овощей, одна порция любого из этих блюд стоит 25 грн. А самый дешевый салат — из молодой капусты и сладкого перца, он стоит 18 грн.

Из напитков тут продают только чай с лимоном, лимонад и кефир. Они стоят 13 грн, 12 грн и 8 грн соответственно.

В отличии от Верховной Рады, в Администрации президента продают водку, коньяк и вина.

Меню в столовой Администрации президента на 2019 год Украинская правда

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Ранее сообщалось, что украинцы меньше едят, чтобы оплатить долги по коммуналке. В первом квартале 2019 года расходы сократились на 40 млрд грн.