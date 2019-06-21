Рост ВВП составил 8,4% за три года - Кубив

Уровень теневой экономики в Украине сократился до 30% ВВП, или на 10 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Экономика Украины за три года выросла на 8,4% facebook.com/skubiv

Реальный валовой внутренний продукт Украины за последних три года вырос на 8,4%. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, выступая в Верховной Раде.

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"За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%", - сказал Кубив.

По его словам, уровень теневой экономики в нашей стране сократился до 30% ВВП, или на 10 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Ссылаясь на сайты поиска работы, Кубив сообщил, что средняя зарплата в частном секторе в Украине в апреле 2019 года достигла почти 440 долларов в эквиваленте по курсу Национального банка Украины, что означает улучшение состояния частного сектора.

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Также вице-премьер отметил, что доля украинской продукции на рынках Европы выросла до 33,5%.

По его словам, малая приватизация за 10 месяцев принесла государству более 1,060 млрд грн.

Кроме того, как отметил Кубив, финансирование оборонно-промышленного комплекса выросло в 100 раз - с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Кабмине планируют рост доллара к 2022 году до 30,7 грн/долл. Кабинет министров уверен, что евро в таком случае составит 35,2 грн/евро.