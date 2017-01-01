Цена на нефть превысила 65 долларов

Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $65,70 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $57,86.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут из-за напряженности вокруг Ирана, военные которого накануне сбили беспилотник США. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 21 июня.

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Так, по состоянию на 14:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,25 (1,94%) – до $65,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на августа на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $0,79 (1,38%) – до $57,86 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,84 в пользу Brent.

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Эксперты рынка опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана могут произойти перебои с поставками сырья с Ближнего Востока, на который приходится более 20% мировой добычи нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала на фоне снижения запасов в США. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $63,55 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,89.