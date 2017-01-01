Как и кому Киевсовет раздает дорогие участки в Пуще-Водице – СМИ

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" приняло и согласилось вывести десять гектаров из заповедного лесного фонда.

Пуща-Водица является историческим лесным курортом на севере от Киева, фактически селом, однако формально территория принадлежит столице. Ею распоряжается и руководит Киевский городской совет, а это значит, что все хищения проводились через его решения, передает 24 Канал.

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При разделении всех 10 га Пущи-Водицы на участки, землю можно продать за 300 млн грн, но порезать участки нельзя из-за статуса заповедника, который числится за Пущей-Водицей с 2002 года.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" приняло и согласилось вывести десять гектаров из заповедного лесного фонда. А потом городской совет просто отдал двухсотлетний дубовый лес двум общественным организациям – садовым обществам "Пуща-Водица" и "Дубовый гай".

Решение Киевского городского совета 24 Канал

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Эта операция длилась с 2007 по 2012 года, а все ключевые решения были приняты и оформлены во времена Леонида Черновецкого. За такими "садовыми обществами", которые получали землю, стояли киевские чиновники средней руки. Прокуратура тогда ничего не заметила, а все семейство природоохранного прокурора Киева получило по участку.

Природоохранную прокуратуру тогда возглавлял Вадим Гаевой. По десять соток в этом лесу имеют и его отец Владимир Феодосьевич, и мать Любовь Степановна, и даже жена Олеся.

Вадим Гаевой 24 Канал

Генеральная прокуратура взялась за расследование махинаций с землей только в 2017 году, и только в мае 2019 года произошел прорыв. По требованию прокуратуры Печерский суд решил арестовать все десять гектаров леса. Правовая позиция прокуратуры известна из постановления Печерского районного суда города Киева от 6 мая 2019 года.

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Прокуратура считает, что с самого начала лес разворовали незаконно по схеме: землю вывели из лесного фонда без достаточных оснований, а опираясь на письмо "Киевзеленстроя". Оба садовых общества были вероятно фиктивными конторами. Они были созданы лишь для того, чтобы получить землю и не вели никакой реальной деятельности.

Решение Печерского суда 24 Канал

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За десять лет существования садовых товариществ на территории не появилось ни одного сада, а земля свободно продается.

Начиная с 6 мая участки нельзя продавать, дарить, строить и даже вести подготовительные работы. Однако на самом деле и продают, и строят, а рабочие не слышали ничего об аресте.

Строительство в Пуще-Водице 24 Канал

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После 6 мая было пять дней на апелляцию. Информации о ее подаче нет, но лес живет своей обычной жизнью, будто и не было никакого решения суда.

Если посмотреть информацию о любом участке через реестр недвижимости, то там нет никаких ограничений. Реальных бенефициаров всей этой сделки определить не так уж и трудно. Например, стоит обратить внимание на дома, появившиеся на участках братьев Дроботов.

Участок братьев Дроботов 24 Канал

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Анатолий Иванович Дробот был одним из первоначальных учредителей Садового товарищества "Пуща-Водица", его брат Владимир в те времена возглавлял киевское коммунальное предприятие "Труханов остров". Сегодня они имеют в Пуще-Водице по меньшей мере четыре участка. Несколько однотипных коттеджей построены на 70%, однако сейчас работы заглохли.

На данный момент Дроботы успели побыть депутатами и чиновниками, а также имеют свой банк, основанный когда-то с родственниками Сергея Пашинского.

Смотри, что будет с землей и можно ли ее вернуть общине

Ранее сообщалось, что брат уволенного судьи тайно строит дачу в Пуще-Водице . Строительство совершалось без каких-либо разрешений и документов.