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Как различаются цены на продукты в разных странах ЕС

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Самые дорогие продукты в Дании, а самые дешевые – в Румынии.
Как различаются цены на продукты в разных странах ЕС
© instagram.com/glupuy_alen
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  • Самые низкие цены на алкогольные напитки замечены в Болгарии и Румынии, а самые высокие в Финляндии
  • Самые низкие цены на алкогольные напитки замечены в Болгарии и Румынии, а самые высокие в Финляндии
  • Самые низкие цены на алкогольные напитки замечены в Болгарии и Румынии, а самые высокие в Финляндии
Как различаются цены на продукты в разных странах ЕС
Самые низкие цены на алкогольные напитки замечены в Болгарии и Румынии, а самые высокие в Финляндии
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По данным Евростата, в 2018 году стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в самой дорогой и самой дешевой стране различалась в два раза, передает Европейская правда. 

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Самый высокий уровень цен был в Дании – 130% от среднего показателя по блоку. За ней следуют Люксембург и Австрия (12,5%), Ирландия и Финляндия (120%) и Швеция (117%).

Самые дешевые продукты питания и безалкогольные напитки были в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).

Колебались цены и на хлеб, и зерновые - от 54% от среднего по ЕС в Румынии до 152% в Дании; на мясо - от 63% в Польше и Румынии до 146% в Австрии; а для молока, сыров и яиц - от 71% в Польше до 136% на Кипре. 

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Самые низкие цены на алкогольные напитки замечены в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), а самые высокие в Финляндии (18,2%), Ирландии (177%) и Швеции (152%).

Для табака уровень цен был вчетверо выше в самом дорогом государстве-члене, чем в самом дешевом. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польше (60%) и Хорватии (62%), а самый высокий в Великобритании (20,4%), Ирландии (201%) и Франции (141%).

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил скачок цен на продукты питания. Ускорение инфляции обусловлено стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

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Теги: продукты питания, продукты питания в ес, страны ЕС, стоимость продуктов в ес, стоимость продуктов питания в ес
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.06.2019, 17:50
Оценка:  -1
гость
В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу

Такая она - Европа...
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