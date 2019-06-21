Зарплаты Порошенко, Зеленского и работников АПУ в мае – инфографика

Команда Порошенко руководила в АПУ до 20 мая.

Какую зарплату получили Порошенко и Зеленский в мае 2019 года facebook.com/LuganshinaZaPoroshenko

Слово и дело проверили, какие зарплаты получал еще президент Петр Порошенко в мае, а также сколько стал получать Владимир Зеленский после 20 мая.

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За мая Порошенко успел заработать 16 тыс 545 грн, которые также отдал на благотворительность. А Зеленский за 11 дней работы в мае получил 12 тыс 727 грн.

Больше всех заработал глава Администрации Порошенко Игорь Райнин – 147 тыс 554 грн. Его заместители Константин Елисеев, Сергей Марченко, Виталий Ковальчук, Валерий Кондратюк и Алексей Филатов получили 136 тыс 205 грн, 77 тыс 397 грн, 38 тыс 244 грн, 31 тыс 431 грн и 18 тыс 877 грн соответственно.

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Отмечается, что за май Зеленский успел получить зарплату, а его заместители нет. В прошлом месяце не начислили зарплату Андрею Богдану, Сергею Трофимову, Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку.

За май Зеленский получил зарплату, а его команда нет Слово и дело

Ранее сообщалось, что на Львовщине шахтерам выплатили зарплату за апрель. Благодаря совместным усилиям местных властей и правительства была достигнута договоренность об отгрузке угля на Добротворскую ТЭС.