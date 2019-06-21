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Зарплаты Порошенко, Зеленского и работников АПУ в мае – инфографика

Комментариев: 2
Команда Порошенко руководила в АПУ до 20 мая.
Какую зарплату получили Порошенко и Зеленский в мае 2019 года
Какую зарплату получили Порошенко и Зеленский в мае 2019 года
facebook.com/LuganshinaZaPoroshenko

Слово и дело проверили, какие зарплаты получал еще президент Петр Порошенко в мае, а также сколько стал получать Владимир Зеленский после 20 мая. 

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За мая Порошенко успел заработать 16 тыс 545 грн, которые также отдал на благотворительность. А Зеленский за 11 дней работы в мае получил 12 тыс 727 грн.

Больше всех заработал глава Администрации Порошенко Игорь Райнин – 147 тыс 554 грн. Его заместители Константин Елисеев, Сергей Марченко, Виталий Ковальчук, Валерий Кондратюк и Алексей Филатов получили 136 тыс 205 грн, 77 тыс 397 грн, 38 тыс 244 грн, 31 тыс 431 грн и 18 тыс 877 грн соответственно. 

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Отмечается, что за май Зеленский успел получить зарплату, а его заместители нет. В прошлом месяце не начислили зарплату Андрею Богдану, Сергею Трофимову, Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку.

За май Зеленский получил зарплату, а его команда нет
За май Зеленский получил зарплату, а его команда нет
Слово и дело

Ранее сообщалось, что на Львовщине шахтерам выплатили зарплату за апрель. Благодаря совместным усилиям местных властей и правительства была достигнута договоренность об отгрузке угля на Добротворскую ТЭС.

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Теги: зарплата, зарплата чиновников, зарплата президента украины, зарплата Порошенко, зарплата Зеленского, зарплата в АПУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.06.2019, 18:18
Оценка:  -1
гость
В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу

Он тоже хотел побольше зарaбoтать
colavova    21.06.2019, 19:42
Оценка:  0
colavova
В России посадили полковника Захарченко.
Он тоже хотел жить как в кремле
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