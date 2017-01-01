Гривна укрепилась после падения: Курс валют на 24 июня

На межбанке курс доллара в продаже снизился на 14 копеек до 26,20 грн/доллар, курс в покупке - 26,18 гривен за доллар.

На теневом рынке доллар можно приобрести дешевле, чем курс НБУ - по 26,20 грн/долл bigmir.net

На 24 июня, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2626,6416 гривны (-10,946);

– 100 евро – 2972,3076 гривны (-10,0127).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 10 копеек – до 26,26 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на 10 копеек.

В пятый рабочий день недели на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 14 копеек до 26,20 грн/доллар, курс в покупке - 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 29,62 гривен за евро.

Ранее сообщалось, за сколько можно отдохнуть в Карпатах летом-2019. В общем цены за год существенно не изменились.