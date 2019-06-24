РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.

Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

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Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.

Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".

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К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.

Ранее сообщалось, что Гройсман об эмбарго на нефть: "У нас есть весь мир". В Кабмине задумались над полным отказом от импорта нефтепродуктов из России. Уже ищут новые источники поставок.