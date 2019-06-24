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РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Комментариев: 5
Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.
Россия временно разрешила ввозить санкционные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить санкционные товары с Украины
otrubah.com

Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями. Об этом говорится в постановлении российского правительства

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Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.

Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза". 

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К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.

Ранее сообщалось, что Гройсман об эмбарго на нефть: "У нас есть весь мир". В Кабмине задумались над полным отказом от импорта нефтепродуктов из России. Уже ищут новые источники поставок.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, товары, санкции, продажа
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Комментариев (5)
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Сливной_Бачок    24.06.2019, 11:03
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Сливной_Бачок
Не зря Пинчук ездил на поклон к Зеле.
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 11:06
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Зе боролся с олигархами. И кто кого поборол?!
гость  (аноним)  24.06.2019, 10:58
Оценка:  +1
гость
Россия могла бы покупать эти товары через словаков или пшеков, но переплачивают только нележные.
exolot    24.06.2019, 10:49
Оценка:  0
exolot
Нужно быть дауном и помочь России в прокладке обходных трубопроводов.
Виталий__    24.06.2019, 10:46
Оценка:  +2
Виталий__
Первый пошел.. олигарх Пинчук порешал. Следите за руками, где-то будет прогиб Зеленского.
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