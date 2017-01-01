Фондовый рынок США закрылся снижением

Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 21 июня, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Индекс Dow Jones потерял 0,13% – до 26719,13 пункта.

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Индекс S&P 500 снизился на 0,13% – до 2950,46 пункта.

NASDAQ уменьшился на 0,24% – до 8031,71 пункта.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала на фоне снижения запасов в США. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $63,55 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,89.