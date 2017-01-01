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Курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов

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В ходе торгов в субботу, 22 июня, курс биткоина достиг максимальной отметки с мая 2018 года.
Криптовалюта Bitcoin
Криптовалюта Bitcoin
Getty Image
Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на торгах в субботу, 22 июня, обновила годовой максимум. Курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. 

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Курс Bitcoin увеличился в ходе торгов на 13%, до 11,119 тысяч долларов, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.
 
С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.
 
Ранее сообщалось, что курс биткоина обновил максимум с мая 2018 года. Курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20 тысячам.
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Теги: Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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