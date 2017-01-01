В ходе торгов в субботу, 22 июня, курс биткоина достиг максимальной отметки с мая 2018 года.

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на торгах в субботу, 22 июня, обновила годовой максимум. Курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Читай также: Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты



Курс Bitcoin увеличился в ходе торгов на 13%, до 11,119 тысяч долларов, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.



С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.