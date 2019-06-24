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В РФ назвали условия транзита газа через Украину

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Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.
Магистральные газопроводы Украины
Магистральные газопроводы Украины
utg.ua

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 23 июня, сообщает ТАСС

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"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года", - подчеркнул представитель российского кабмина.

По его словам, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствующую диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями. 

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Приходько отметил, что концепция газопровода Северный поток-2 не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращен.

"Это касается как Украины, так и других стран", - уточнил он.

Ранее в Газпроме заявили, что контракт с Украиной на европейских условиях невозможен. В Газпроме "без понимания" относительного того, кто может стать их контрагентом в Украине, утверждает Сергей Кузнец.

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Теги: Россия, Украина, газ, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 11:56
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гость
Так это изначально говорилось: урегулирование стокгольмского арбитража и расценки на транзит соразмерные тарифам СП-1,2. Иначе вам дупа.
сват  (аноним)  24.06.2019, 11:42
Оценка:  0
сват
опоблок свора воров, которые рассказывают про улучшения лохам которые за них проголосуют
беме  (аноним)  24.06.2019, 11:20
Оценка:  -1
беме
Свидомые это дауны вырощенные жиdaми для того чтоб они им служили и поднамить им тарифи! вот посмотрите снова все хохло дебилы голосуют за Зелю который обещает их епать !! но не хотят за Життя -опозиционный блок !!
exolot    24.06.2019, 11:15
Оценка:  0
exolot
Придется Коболеву премию вернуть.
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