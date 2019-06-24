В РФ назвали условия транзита газа через Украину
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 23 июня, сообщает ТАСС.
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По его словам, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствующую диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.
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Приходько отметил, что концепция газопровода Северный поток-2 не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращен.
"Это касается как Украины, так и других стран", - уточнил он.
Ранее в Газпроме заявили, что контракт с Украиной на европейских условиях невозможен. В Газпроме "без понимания" относительного того, кто может стать их контрагентом в Украине, утверждает Сергей Кузнец.
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