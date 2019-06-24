Запасы газа в ПХГ Украины превысили 13 млрд кубов

В Украину за сутки поступило из Европы более 53 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 июня достиг 13,002 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в понедельник, 24 июня.

Читай также: Нафтогаз погасил 500 млн долларов кредита

Так, в минувшую субботу в ПХГ Украины было закачано почти 70 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 53,67 млн кубов газа: из Словакии – 38,42 млн куб. м, из Венгрии – 11,3 млн куб. м, а из Польши – 3,95 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 56,61 млн куб. м газа.

Таким образом украинские ПХГ на сегодня заполнены на 42%. Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью почти 31 млрд куб. м.

Читай также: Нафтогаз: переговоры по транзиту газа отложили

Напомним, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что европейские компании закачали в хранилища Украины полмиллиарда кубов газа. Два десятка компаний-нерезидентов из Европы заключили договоры с Укртрансгазом о хранении газа.