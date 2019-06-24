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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 13 млрд кубов

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В Украину за сутки поступило из Европы более 53 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.
Запасы газа в ПХГ Украины стремительно растут
Запасы газа в ПХГ Украины стремительно растут
Getty Images

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 июня достиг 13,002 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в понедельник, 24 июня. 

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Так, в минувшую субботу в ПХГ Украины было закачано почти 70 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 53,67 млн кубов газа: из Словакии – 38,42 млн куб. м, из Венгрии – 11,3 млн куб. м, а из Польши – 3,95 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 56,61 млн куб. м газа. 

Таким образом украинские ПХГ на сегодня заполнены на 42%. Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью почти 31 млрд куб. м. 

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Напомним, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что европейские компании закачали в хранилища Украины полмиллиарда кубов газа. Два десятка компаний-нерезидентов из Европы заключили договоры с Укртрансгазом о хранении газа.

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Теги: Украина, газ, хранилище, хранилища, Укртрансгаз, ПХГ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 11:33
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гость
гость (аноним) 24.06.2019, 11:16Оценка: 0
Россия рационально поступает: нужны трубы большого диаметра и трансформаторы (своего производства не хватает из-за большого объема строительства - временно приостановила запрет на ввоз.Хотя можно было через белорусов или болгар с переплатой
гость  (аноним)  24.06.2019, 11:16
Оценка:  0
гость
За оставшиеся 3 месяца нужно довести до 21-22 млрд. А денег на закупку не хватает...
гость  (аноним)  24.06.2019, 11:16
Оценка:  0
гость
Что за бред? зачем это писать? Уже в польше и словакии газ добывают? Газ русский, закачали в России. Комиссию заплатим Словакии,Польше, Венгрии, за то что покупать по докуметам будем у них. Может хватит людей обманывать ?
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