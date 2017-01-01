Цены на нефть растут на геополитических рисках
Мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 24 июня.
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Так, по состоянию на 09:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,29 (0,44%) – до $65,49 за баррель. На торгах в минувшую пятницу контракт подорожал на $0,75 (1,16%) – до $65,2 за баррель.
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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,66 в пользу Brent.
На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI – на 9,4%.
Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость "черного золота", остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном.
Ранее сообщалось, что цена на нефть превысила 65 долларов. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $65,70 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $57,86.
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