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Цены на нефть растут на геополитических рисках

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Напряженность в отношениях между США и Ираном – главный фактор, который поддерживает рост цен на "черное золото".
Цена на нефть продолжает расти
Цена на нефть продолжает расти
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 24 июня. 

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Так, по состоянию на 09:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,29 (0,44%) – до $65,49 за баррель. На торгах в минувшую пятницу контракт подорожал на $0,75 (1,16%) – до $65,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на августа на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $0,4 (0,7%) – до $57,83 за баррель. Во время предыдущих торгов эта марка подорожала на $0,36 (0,63%) – до $57,43 за баррель. 

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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,66 в пользу Brent.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI – на 9,4%.

Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость "черного золота", остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном.

Ранее сообщалось, что цена на нефть превысила 65 долларов. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $65,70 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $57,86.

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Теги: Ближний Восток, нефть, США, Иран, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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