Цены на нефть растут на геополитических рисках

Напряженность в отношениях между США и Ираном – главный фактор, который поддерживает рост цен на "черное золото".

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 24 июня.

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Так, по состоянию на 09:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,29 (0,44%) – до $65,49 за баррель. На торгах в минувшую пятницу контракт подорожал на $0,75 (1,16%) – до $65,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на августа на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $0,4 (0,7%) – до $57,83 за баррель. Во время предыдущих торгов эта марка подорожала на $0,36 (0,63%) – до $57,43 за баррель. Читай также: РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,66 в пользу Brent.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI – на 9,4%.

Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость "черного золота", остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном.

Ранее сообщалось, что цена на нефть превысила 65 долларов. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $65,70 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $57,86.