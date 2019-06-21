Коломойский опроверг факт разговора с Зеленским о финансировании Донбасса

Олигарх рассказал, что вообще не встречался с Зеленским после инаугурации.

Коломосйкий утверждает, что ни разу не встречался с Зеленским после инаугурации facebook.com/Zaa.Mir.UA

Во время интервью олигарх Игорь Коломойский рассказал, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса, передает Украинская правда.

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"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

Также он рассказал, что после инаугурации Владимира Зеленского он не встречался с ним вообще.

Ранее сообщалось, что Зеленский обговорит с олигархами финансирование Донбасса. Зеленский уверен, что Донбасс вернется к Украине.