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Коломойский опроверг факт разговора с Зеленским о финансировании Донбасса

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Олигарх рассказал, что вообще не встречался с Зеленским после инаугурации.
Коломосйкий утверждает, что ни разу не встречался с Зеленским после инаугурации
Коломосйкий утверждает, что ни разу не встречался с Зеленским после инаугурации
facebook.com/Zaa.Mir.UA

Во время интервью олигарх Игорь Коломойский рассказал, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса, передает Украинская правда. 

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"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

Также он рассказал, что после инаугурации Владимира Зеленского он не встречался с ним вообще.

Ранее сообщалось, что Зеленский обговорит с олигархами финансирование Донбасса. Зеленский уверен, что Донбасс вернется к Украине.

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Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, восстановление Донбасса, финансирование Донбасса, олигархи, олигархи Украины
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