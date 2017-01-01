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Нацбанк рефинансировал три банка

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Общая сумма рефинанса составила почти семь миллиардов. Названия банков-заемщиков держится в тайне.
Нацбанк рефинансировал три банка
Нацбанк рефинансировал три банка
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины 21 июня провел тендер по рефинансированию банков и удовлетворил три заявки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

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Отмечается, что общая сумма рефинанса для троих финучреждений составила 6,898 млрд грн. Кредиты выданы на 14 дней под 17,5% годовых.

При этом названия банков-заемщиков не уточняются. Такая секретность вызвана тем, чтобы не вызвать панику у клиентов данных банков.

Ранее сообщалось, что украинские банки только за 2019 год потратили 243 млн грн на рекламу. Государственные банки получили дополнительные 104% финансирования.

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Теги: банки, НБУ, рефинансирование, Нацбанк
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