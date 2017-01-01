За перевод Батькивщине 2 млн грн на фиктивную компанию завели дело

Партию Батькивщина финансировали фиктивные компании и люди.

На компанию ООО "Агрофирма "Зерновые традиции Лопатина", которая сделала 2 млн грн. партийных взносов в пользу политсилы "Батькивщина" Юлии Тимошенко, налоговики Киевской области открыли уголовное производство, передает Bihus.

Читай также: Партию Бойко финансирует Медведчук и основатель федерации дзюдо – СМИ

Так как предприятие не осуществляло никакой другой деятельности, кроме перевода партии Тимошенко, ее заподозрили в фиктивности.

Сперва в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области отказывались открывать производство в отношении фирмы по обращению ряда юристов. Но через некоторое время через суд правовики добились своего и уголовное производство открыли.

Читай также: Она обращалась за денежной помощью перед выборами – Коломойский о Тимошенко

За такое нарушение предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Смотри видео-расследовании связи Юлии Тимошенко с экс-депутатом Онищенко

Ранее сообщалось, что фигурантке "фейковых платежей" для Батькивщины сообщили о подозрении. СБУ огласили подозрение одной из доноров партии Тимошенко, которая внесла более 2,2 млн грн на счета партии.