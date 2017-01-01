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За перевод Батькивщине 2 млн грн на фиктивную компанию завели дело

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Партию Батькивщина финансировали фиктивные компании и люди.
Фиктивная компания перевела на счета партии Тимошенко около 2 млн грн
Фиктивная компания перевела на счета партии Тимошенко около 2 млн грн
facebook.com/Newsonline24ua

На компанию ООО "Агрофирма "Зерновые традиции Лопатина", которая сделала 2 млн грн. партийных взносов в пользу политсилы "Батькивщина" Юлии Тимошенко, налоговики Киевской области открыли уголовное производство, передает Bihus. 

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Так как предприятие не осуществляло никакой другой деятельности, кроме перевода партии Тимошенко, ее заподозрили в фиктивности.

Сперва в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области отказывались открывать производство в отношении фирмы по обращению ряда юристов. Но через некоторое время через суд правовики добились своего и уголовное производство открыли. 

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За такое нарушение предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Ранее сообщалось, что фигурантке "фейковых платежей" для Батькивщины сообщили о подозрении. СБУ огласили подозрение одной из доноров партии Тимошенко, которая внесла более 2,2 млн грн на счета партии.

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Теги: фейковые доноры, Юлия Тимошенко, фиктивная компания, партия Батькивщина, Батькивщина, уголовное производство, коррупция, коррупционные схемы, коррупция в Украине
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