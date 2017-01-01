Листья, ветки, лишайники: Что импортирует Украина из Нидерландов

Украина также импортирует данные товары из Грузии, Италии и других стран.

Украина импортировала мха, веток и лишайников из Нидерландов на 129 тыс долл depositphotos.com

Данные Государственной фискальной службы свидетельствуют о том, что Украина в течение первых пяти месяцев 2019 года листьев, веток, трав, мхов и лишайников больше всего импортировала из Нидерландов, передает УНН.

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Так, всего стоимость этих товаров составила 129 тыс долл. Удельный вес товаров из Нидерландов в общей структуре импорта листьев, веток, трав, мхов и лишайников составила 51,6%, на втором месте Грузия - 29,6% (74 тыс долл), Италия 4 4% (11 тыс долл), из других стран - 14,4% (36 тыс долл).

В прошлом, 2018 году, больше всего такой продукции также импортировали из Нидерландов (54,77% 362 тыс долл) и Грузии (16,79% на 111 тыс долл).

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Однако, отмечается, что в течение 2019 года, Украина больше всего такого товара экспортирует в Словакию - 37,5% стоимостью 33 тыс долл, тогда как в 2018 году - в Эстонию - 50,48% на 106 тыс долл.

Ранее сообщалось, что что необычного Украина экспортировала в 2018 году: рога и копыта, пух и перья.