Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривна продолжает укрепляться: Курс валют на 25 июня

Комментариев: 0
Во вторник доллар подешевеет на семь копеек, в то время как евро подорожает на 11 копеек.
В обменниках доллар во вторник утром можно купить по 26,25 грн/долл
В обменниках доллар во вторник утром можно купить по 26,25 грн/долл
bigmir.net

На 25 июня, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: Каждый третий украинец недоволен покупками в интернете: Что делать

– 100 долларов США – 2619,1201 гривны (-7,5215);

– 100 евро – 2984,2254 гривны (+11,9178).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек – до 26,19 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 12 копеек.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 1 копейку до 26,19 грн/доллар, курс в покупке - 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,81 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что в Эстонии украинцы лишили местных школьников работы на лето. Украинцы массово работают в Эстонии на клубничных полях.

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь