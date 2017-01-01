Гривна продолжает укрепляться: Курс валют на 25 июня

Во вторник доллар подешевеет на семь копеек, в то время как евро подорожает на 11 копеек.

В обменниках доллар во вторник утром можно купить по 26,25 грн/долл bigmir.net

На 25 июня, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2619,1201 гривны (-7,5215);

– 100 евро – 2984,2254 гривны (+11,9178).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек – до 26,19 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 12 копеек.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 1 копейку до 26,19 грн/доллар, курс в покупке - 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,81 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что в Эстонии украинцы лишили местных школьников работы на лето. Украинцы массово работают в Эстонии на клубничных полях.