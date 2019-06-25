Топ-чиновникам Украины повысили зарплаты

Оклад мэров городов с населением более один млн человек увеличен до 15 540 гривен (было 12 200 гривен), председателей районных советов в Киеве - до 14 270 гривен (было 11 300 гривен), а председателей остальных районных советов - до 14 000 гривен (было 11 000 гривен).

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Документ также предусматривает повышение должностного оклада для других руководителей обл-, рай-, и горсоветов и специалистов их аппаратов, сотрудников аппарата органов местного самоуправления и прокуратуры.