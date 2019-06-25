Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Топ-чиновникам Украины повысили зарплаты

Комментариев: 3
Правительство увеличило должностной оклад губернаторам и мэрам городов с населением более один млн человек.
Ряду чиновников в Украине повысили зарплаты
Ряду чиновников в Украине повысили зарплаты
Корреспондент.net

Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэрам городов-миллионников и председателей областных советов с 15 400 гривен до 17 760 гривен Об этом говорится в постановлении правительства №525 от 19 июня, передают Українськi Новини

Читай также: Гройсман поделился способом увеличить минималку в 2 раза

Также повышен оклад первого заместителя председателя облсовета, секретаря Киевского городского совета (15 540 гривен вместо 13 800 гривен) и заместителей (13 880 гривен вместо 12 400 гривен).

Оклад мэров городов с населением более один млн человек увеличен до 15 540 гривен (было 12 200 гривен), председателей районных советов в Киеве - до 14 270 гривен (было 11 300 гривен), а председателей остальных районных советов - до 14 000 гривен (было 11 000 гривен). 

Читай также: Зарплаты Порошенко, Зеленского и работников АПУ в мае – инфографика

Документ также предусматривает повышение должностного оклада для других руководителей обл-, рай-, и горсоветов и специалистов их аппаратов, сотрудников аппарата органов местного самоуправления и прокуратуры.

Кроме того, повышены оклады за ранг должностного лица местного самоуправления.

Так, за 1-й ранг надбавка составит 1 000 вместо 160 гривен, за 2-й ранг - 900 вместо 150 гривен, за 3-й ранг - 800 вместо 145 гривен. Надбавка за 15-й ранг повышена до 200 гривен вместо 45 гривен.

Ранее сообщалось, что Виталию Кличко, другим мерам и чиновникам увеличат оклады. Минсоцполитик предлагает также повысить размеры надбавок за ранги.

Поделись:
Теги: Губернатор, чиновник, мэр, чиновники, губернаторы, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.06.2019, 11:55
Оценка:  0
гость
Могли бы эти гроши направить на выплату взноса в ПАСЕ и выкупить места российской делегации
Флудик    25.06.2019, 11:27
Оценка:  0
Флудик
єпоха чего там? зе боты
гость  (аноним)  25.06.2019, 10:51
Оценка:  +1
гость
Даже не смешно. Они эти деньги на семечки потратят. Доходы мэров городов-миллионииков исчиляются сотнями миллионов, и не гривень.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь