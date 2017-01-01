Биржи США закрылись преимущественно в минусе
Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 24 июня, закончились преимущественно падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,03% – до 26727,54 пункта.
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Индекс S&P 500 снизился на 0,17% – до 2945,35 пункта.
NASDAQ упал на 0,32% – до 8005,7 пункта.
Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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