Биржи США закрылись преимущественно в минусе

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 24 июня, закончились преимущественно падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно Getty Images

КорреспонденТ.biz