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Биржи США закрылись преимущественно в минусе

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Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 24 июня, закончились преимущественно падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
Getty Images
Индекс Dow Jones вырос на 0,03% – до 26727,54 пункта. 

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Индекс S&P 500 снизился на 0,17% – до 2945,35 пункта.

NASDAQ упал на 0,32% – до 8005,7 пункта.
 
Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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