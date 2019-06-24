Украина ведет активные переговоры с МВФ

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть заключена на три года.

Украина ведет очень активные дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу новой кредитной программы, поскольку страна готовится к внеочередным общим выборам. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg Читай также: На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины



В конце 2018 года МВФ согласился предоставить кредит в размере 3,9 млрд долларов. Однако помощь пока приостановлена, пока не сформируется новое правительство. По словам Маркаровой, новая программа МВФ будет длится три года.



“Эту программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали как программу нарушения, чтобы охватить Украину посредством двух выборов. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать“, - сказала министр. Читай также: Украина увеличила использование средств международных партнеров



Глава Минфина отметила, что, учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году.