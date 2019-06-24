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Украина ведет активные переговоры с МВФ

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Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть заключена на три года.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
facebook.com/oksana.markarova
Украина ведет очень активные дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу новой кредитной программы, поскольку страна готовится к внеочередным общим выборам. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg

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В конце 2018 года МВФ согласился предоставить кредит в размере 3,9 млрд долларов. Однако помощь пока приостановлена, пока не сформируется новое правительство.  По словам Маркаровой, новая программа МВФ будет длится три года. 
 
“Эту программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали как программу нарушения, чтобы охватить Украину посредством двух выборов. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать“, - сказала министр. 

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Глава Минфина отметила, что, учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году.
 
“В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов“, - отметила Маркарова.

Ранее сообщалось, что Украина хочет подписать новую программу с МВФ. Глава Нацбанка хочет начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом уже в этом году.
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Теги: МВФ, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Оксана Маркарова
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