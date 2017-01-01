Найдена причина повторного загрязнения трубопровода Дружба

Вероятной причиной превышения допустимой концентрации органических хлоридов является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин.

Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе Дружба произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в Транснефти.

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В качестве подтверждения представитель компании передал журналистам письмо главного инженера ОАО Гомельтранснефть Дружба Андрея Вериго в адрес руководства польской компании Pern.

"Наиболее вероятной причиной кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов, возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин", – говорится в письме.

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Вериго отмечает, что полностью исключает сознательное использование загрязненной нефти в транспортировке.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о принципах компенсации ущерба, причененного "грязной нефтью". Конкретные суммы компенсаций пострадавшим сторонам пока не обсуждались, отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.