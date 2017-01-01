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Найдена причина повторного загрязнения трубопровода Дружба

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Вероятной причиной превышения допустимой концентрации органических хлоридов является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин.
Транснефть объяснила повторное загрязнение трубопровода Дружба
Транснефть объяснила повторное загрязнение трубопровода Дружба
flickr.com

Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе Дружба произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в Транснефти. 

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В качестве подтверждения представитель компании передал журналистам письмо главного инженера ОАО Гомельтранснефть Дружба Андрея Вериго в адрес руководства польской компании Pern.

"Наиболее вероятной причиной кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов, возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин", – говорится в письме. 

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Вериго отмечает, что полностью исключает сознательное использование загрязненной нефти в транспортировке.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о принципах компенсации ущерба, причененного "грязной нефтью". Конкретные суммы компенсаций пострадавшим сторонам пока не обсуждались, отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

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Теги: нефть, Беларусь, дружба, нефтепровод
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