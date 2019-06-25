Вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен - фото

Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты в 1, 2 и 5 копеек - их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги. Украинцам дадут 3 года, чтобы обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов без ограничений:

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в течение первого года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 включительно — во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

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Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратным 10 копейкам", — сообщили в НБУ.

Кроме этого, Нацбанк сообщил, что с 25 октября 2019 вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с портретом одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

"По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75×160 мм. Основной цвет — голубой", — рассказали в НБУ.

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После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным. Именно ряд с 11−13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира — от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии", — заявил глава НБУ Яков Смолий.

Также НБУ меняет дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. В НБУ отмечают, что украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте номиналом 1 тыс грн.

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"Последний раз Национальный банк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад — в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала", — добавили в НБУ.

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в "опилки" и складывают в "ульи".