На фейковых минеров Украина тратит от 30 тыс до 80 тыс грн

Штраф за ложное сообщение о минировании составляет от 8,8 тыс до 17 тыс грн.

Супермаркет в 3 тыс кв м за день простоя во время поверки звонка о минировании теряет около 1,5 тыс грн depositphotos.com

С начала 2019 года в Украине полиция получила более 500 сообщений о ложном минировании от анонимных источников, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в предыдущем году, передают Вести.

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Так, в ГосЧС при этом подсчитали, что выезд взрывотехников для проверки объекта обходится бюджету в сумму от 30 тыс грн до 85 тыс грн. И хотя сейчас служба уже выезжает далеко не на каждый звонок, а лишь после предварительной проверки полицией, расходы государства на борьбу с минерами исчисляются десятками миллионов гривен.

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал, что от таких минирований, например, супермаркет в 3 тыс кв м за день теряет около 1,5 тыс грн. Он отметил, что последнее время владельцы крупных сетей вписывают в договора аренды пункт о минировании и считают форс-мажором, чтобы не оплачивать аренду.

Ущерб исчисляют не только деньгами, например, из-за минирования киевского Института рака недавно пришлось отменить около трети запланированных на день операций. А другие пациенты не смогли получить прописанную им терапию, сетует главврач клиники Андрей Безносенко.

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Чаще всего у минеров разные мотивы, однако, по данным Украинского института исследований экстремизма, около 20% минеров являются несовершеннолетние, срывающие контрольные в школе, или шутящие.

Также часто минерами являются недобросовестные конкуренты, или даже недоброжелатели с российской стороны, чтобы раскачать ситуацию в обществе и дискредитировать правоохранителей.

В органах говорят о том, что поймать преступников все сложнее, так как они больше не звонят, а чаще присылают анонимные мейлы, которые из-за использования VPN очень тяжело отследить.

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В настоящий момент за заведомо ложное сообщение о минировании украинское законодательство предусматривает штраф от 8,5 тыс грн. до 17 тыс грн., полгода ареста или до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ритейлеры подсчитали, что, если в среднем выторг с каждого квадратного метра составляет от 7 евро до 19 евро в день, то минимальные потери для небольшого магазина площадью 100 кв м составляют 700 евро в день, тогда как для крупного магазина площадью 2 тыс кв м — 14 тыс евро в день.