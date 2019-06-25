В НБУ заявили, что отмена мелких монет не ускорит инфляцию

Глава НБУ Яков Смолий отметил, что речь не идет об увеличении денег в обороте.

Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию НБУ

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сказал Смолий.

Также Смолий отметил, что Нацбанк не видит рисков давления на курс гривны и увеличения ОВГЗ . "Портфель сейчас является диверсифицированным. Резкого давления на рынок мы не видим", - сообщил он.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

Ранее сообщалось, что вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.