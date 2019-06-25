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В НБУ заявили, что отмена мелких монет не ускорит инфляцию

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Глава НБУ Яков Смолий отметил, что речь не идет об увеличении денег в обороте.
Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию
Выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию
НБУ

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. 

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"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сказал Смолий.

Также Смолий отметил, что Нацбанк не видит рисков давления на курс гривны и увеличения ОВГЗ . "Портфель сейчас является диверсифицированным. Резкого давления на рынок мы не видим", - сообщил он.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

Ранее сообщалось, что вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.

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Теги: инфляция, деньги, монеты, НБУ, выпуск
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  25.06.2019, 18:11
Оценка:  0
гость
Это не гипноз. Мы сами бываем недовольны, а он говорит за нас. Но Киселёв всё сильно утрирует. И Трамп у него плохой. Только Россия хорошая. Советую спрыгнуть с просмотров. Или со временем тоже станешь «ватным»!
Не вата  (аноним)  25.06.2019, 17:48
Оценка:  0
Не вата
Слушаю киселя и не могу оторваться от телевизора! Да простят меня украинцы. Думаю я не один такой. Как он стелит. Просто жду воскресенье, чтобы посмотреть Итоги. Раньше Путиным заслушивался. Но где то месяц назад по глупости послушал киселя, и всё. Может гипноз?
гость  (аноним)  25.06.2019, 17:26
Оценка:  -1
гость
Квартплату тоже поначалу обещали незначительно поднять... Ничего, проглотили! Как и цены на горючку - никто машину во дворе не оставил и пешком не пошел...
Michael2811    25.06.2019, 17:09
Оценка:  -1
Michael2811
Если в бардель не ходят клиенты-меняют не кровати а ю.л.я.дей!!!!
Кайдаш    25.06.2019, 16:49
Оценка:  -1
Кайдаш
Блин, давно пора... Реально, по своей покупательной способности наша несчастная гривня скатилась до одной советской копейки
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