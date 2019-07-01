Стоимость загранпаспорта и ID-карты с 1 июля повысится на 30%

Данное повышение является первым с 2016 года.

Оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта подорожает на 30% с 1 июля flickr.com

В Государственной миграционной службе предупредили о том, что с 1 июля 2019 года стоимость их административных услуг подорожает на 30%. Так, со второго месяца лета вступает в силу постановление Кабинета министров Украины, согласно которому приняты новые суммы по загранпаспортам и ID-картам.

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“В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%.

Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев – на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем“, – говорится в сообщении.

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В итоге стоимость повторного получения паспорта гражданина Украины (ID-карта) будет составлять 345 грн (до 20 рабочих дней), тогда как ранее данный тариф был 279 грн.

Повторное получение паспорта сроком до 10 рабочих дней будет стоить 471 грн. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (получение до 20 рабочих дней) будет стоить 682 грн, ранее услуга стоила 557,32 грн.

Стоимость до и после подорожания 1 июля 2019 года Государственная миграционная служба

Стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине также изменится.

Стоимость до и после подорожания 1 июля 2019 года Государственная миграционная служба

Ранее сообщалось, что можно ли в Украине жить без “прописки“, что делать, если требуют. Множество украинцев проживают не по месту регистрации.