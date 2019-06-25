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Кличко утонил, когда будут штрафовать за неправильную парковку

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Мэр Киева уверен, что "примерно через месяц" новые законы о штрафах за неправильную парковку введут в действие.
Кличко надеется, что через месяц уже заработает система штрафов за неправильную парковку
Кличко надеется, что через месяц уже заработает система штрафов за неправильную парковку
flickr.com

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что вскоре в Киеве начнут наказывать водителей за парковку на тротуарах и в других запрещенных местах, передает Главком. 

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Он отметил, что у столичных властей пока нет влияния на безответственных водителей и нет разрешения, чтобы эвакуировать машины.

"Был подан законопроект в Верховную раду, который два года рассматривался. Наконец приняли, его подписал президент. И когда мы радовались и были готовы делать все, чтобы эвакуировать машины, возникла новая преграда: в законе прописано, что каждая эвакуация или штраф фиксируется сертифицированными устройствами.

Начался этап сертификации специальных устройств, и снова все зависло", - рассказал Кличко о преградах для введения в действие закона о парковке. 

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Кличко надеется, что примерно через месяц в Киеве начнут эвакуировать автомобили с тротуаров. Он напомнил, что максимальный штраф за неправильную парковку составит 510 грн, а само авто будут отправлять на штрафплощадку.

"Я надеюсь, что через месяц уже начнем эвакуировать и выписывать штрафы. Сначала это будет центр города и дальше будем двигаться к окраинам", - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что Кличко повысит штрафы за неправильную парковку: "будет дорого". Кличко отметил, что штат инспекторов уже полностью наполнен.

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Теги: парковка, парковка в Киеве, парковка без правил, нарушение ПДД, ПДД, незаконная парковка, Виталий Кличко, мэр Киева
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гость  (аноним)  25.06.2019, 18:05
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Утонил??
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