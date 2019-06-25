Кличко утонил, когда будут штрафовать за неправильную парковку

Мэр Киева уверен, что "примерно через месяц" новые законы о штрафах за неправильную парковку введут в действие.

Кличко надеется, что через месяц уже заработает система штрафов за неправильную парковку flickr.com

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что вскоре в Киеве начнут наказывать водителей за парковку на тротуарах и в других запрещенных местах, передает Главком.

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Он отметил, что у столичных властей пока нет влияния на безответственных водителей и нет разрешения, чтобы эвакуировать машины.

"Был подан законопроект в Верховную раду, который два года рассматривался. Наконец приняли, его подписал президент. И когда мы радовались и были готовы делать все, чтобы эвакуировать машины, возникла новая преграда: в законе прописано, что каждая эвакуация или штраф фиксируется сертифицированными устройствами.

Начался этап сертификации специальных устройств, и снова все зависло", - рассказал Кличко о преградах для введения в действие закона о парковке.

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Кличко надеется, что примерно через месяц в Киеве начнут эвакуировать автомобили с тротуаров. Он напомнил, что максимальный штраф за неправильную парковку составит 510 грн, а само авто будут отправлять на штрафплощадку.

"Я надеюсь, что через месяц уже начнем эвакуировать и выписывать штрафы. Сначала это будет центр города и дальше будем двигаться к окраинам", - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что Кличко повысит штрафы за неправильную парковку: "будет дорого". Кличко отметил, что штат инспекторов уже полностью наполнен.