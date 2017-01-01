Глава АП Богдан причастен к кредитной афере на 200 млн грн – СМИ

Владимир Зеленский указом за 25 июня 2019 года уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Фонд гарантирования вкладов еще в 2016 году выявил кредитную аферу, к которой была причастна оффшорная компания Айдельберг ресорсис ИНК (Idelberg resources INC.), на основании чего было открыто уголовное производство.

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Журналисты Bihus выяснили, что глава Администрации президента Владимира Зеленского был представителем компании по доверенности.

Так, оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы Клуб сыра не рассчитаться за кредит в банке Финансы и кредит.

Маслосыркомбинат получил кредит в 2017 году, выплатил практически все, а в 2009 году долг составлял 150 млн грн. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, в игру вступила оффшорная фирма Idelberg resources. Она заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

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Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску оффшорка требовала вернуть ей более 52-х миллионов гривен, якобы одолженных комбинату ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу Карловского завода сухого молока.

Маслосырокомбинат официально признал свой долг. И в один день - 23.06.2009 - Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Айдельберг ресосис ИНК. В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта оффшорная фирма названа фиктивной.

После падения банка Финансы и кредит, Фонд выяснил, что маслосыркомбинат инициировал банкротство, чем вывел имущество из ипотеки банка. Чуть позже его продали за более, чем 10 млн грн (цена втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая по состоянию на 01.07.2009 составила 31 708 074 гривен).

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По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании Днепровская молочная компания из группы Клуб сыра.

Богдан был доверенным лицом оффшорной компании Bihus.info

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: "Реализуя преступную схему, должностные лица ОАО" Светловодский маслосыркомбинат"по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК".

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Журналисты получили подтверждение, что Андрей Богдан был связан с виргинской оффшорной компанией Айдельберг ресорсис. Богдан засветился в компании по доверенности, выписанной бизнес-партнером Александром Баулиным.

Также, еще один бизнес-партнер Александр Коваленко засветился в членах правления Светловодского маслосыркомбината в другое время.

Этот же человек по доверенности, выданной в апреле этого года лично Андреем Богданом, распоряжается землей главы АП под Киевом - в селе Забуянье. Богдан подтвердил знакомство с Коваленко.

Связь Богдана с Александром Коваленко Bihus.info

Еще один коллега Богдана, Роман Бабий, в схеме вывода кредитного долга перед банком Финансы и кредит через оффшор представлял в судах сам Светловодский маслосыркомбинат. В реестре адвокатов Бабий зарегистрирован в офисе компании "Пукшин и партнеры".

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Это компания Игоря Пукшина, бизнес-партнера Андрея Богдана. Более того Богдан работал и даже руководил в свое время компанией "Пукшин и партнеры". А сейчас Бабий - №48 в списке президентской партии "Слуга народа" в Верховную Раду.

Коллега Бабия и Богдана, которая в реестре адвокатов также зарегистрирована в офисе "Пукшин и партнеры", Зоя Касперчик, в 2015-м году подавала от имени оффшорной компании Айдельберг ресорсис кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд.

Людей, которые в деле должны быть оппонентами - представителя предприятия-должника и представительницу оффшорки кредитора - связывает не только общий адрес юридической практики, но и бизнес. В фирме "Гельд-Энергия" Касперчик одна из совладельцев, а Бабий - руководитель.

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На вопрос Bihus, Богдан ответил, что не помнит компании Айдельберг ресорсис, но не исключает, что мог представлять ее по доверенности от Александра Баулина:

- Возможно. Это моя прошлая жизнь. Я жил как предприниматель, я работал много, зарабатывал деньги.

- А знаете чем занимается эта компания сейчас?

- Нет. Не знаю.

- А Вы сейчас имеете к ней отношение.

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- Наверное, нет.

Подобную схему журналисты нашли в истории, где фигурирует банк Надра.

В банк Надра, акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 млн долларов под залог соеперерабатывающего завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу. И банк - уже Фирташа - пришел за своим долгом. Компания "Каховка Пром-Агро" начала процедуру банкротства, а Надра через суд получил залог - то есть завод. И продал его родственным структурам. В конце концов соеперерабатывающего завод оказался в "Город банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

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И вот в 2015-м году, когда Надр" начал банкротиться, а представители Фонда гарантирования вкладов вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка Весдикс Инвестментс Лимитед. Она заявила, что занимала владельцам соеперерабатывающего завода деньги - более 125 млн гривен - и хочет их получить назад.

Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро". Так Надра в лице Фонда гарантирования вкладов остался и без возвращенного кредита, и без залога, то есть завода.

Параллельно в суде кипрская фирма показала утвержденный план раздачи долгов. Фонд гарантирования вкладов - фактически вкладчикам Надра - по этому плану светит уже не 305 млн гривен, а только 45 млн. Конечно, Фонд такой план не устраивает. Но его утверждает комитет кредиторов - председатель комитета - компания Весдикс Инвестментс Лимитед.

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"Господин Сегаль - владелец этого завода - гражданин Америки - должен его получить обратно. Это новый, так сказать, тест для судебной системы Украины ", - так в 2018-м году комментировал эту историю Андрей Богдан для программы "Секретные материалы" на 1+1.

Официально в суде компанию Весдикс Инвестмент Лимитет представляет тот же Роман Бабий - адвокат из офиса "Пукшин и партнеры" и №48 в списке партии "Слуга народа".

Также обнаружилось, что виргинская компания Айдельберг ресорсис ИНК в 2015 году числилась среди основателей Весдикс Инвестмент Лимитет.

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О заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. По данным Bihus, с октября 18-го по апрель 19-го он приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила: Богдан ходит по адвокатских делах. Часть визитов касалась ПриватБанка, другая часть "по предприятию, которое рейдернулы".

Смотри полное видео расследование об оффшорных фирмах Андрея Богдана

Ранее сообщалось, что глава АП Зеленского защищал Луценко и имел бизнес с чиновником Ющенко, а также работал помощником экс-депутата Андрей Портного. До своего назначения в АП Андрей Богдан работал с рядом топ-политиков, судьей и бизнесменов.