Гривна стабильна: Курс валют на 26 июня

В среду курс гривны относительно доллара останется на уровне 26,19, а евро подешевеет на одну копейку.

В обменниках доллар утром в среду можно купить по 26,2 грн/долл bigmir.net

На 26 июня, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2619,1023 гривны (-0,0178);

– 100 евро – 2984,2254 гривны (-1,5917).

Национальный банк Украины оставил без изменений курс гривны – 26,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 24 июня.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке продолжил расти. Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19, к закрытию котировки составили 26,18/26,205.

Ранее сообщалось, что курс грузинской валюты упал до исторического минимума. По данным Нацбанка Грузии, национальная валюта еще никогда не опускалась до такой низкой отметки.