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Средняя зарплата украинцев в мае снизилась

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В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.
Средняя зарплата украинцев упала в мае
Средняя зарплата украинцев упала в мае
Getty Images

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2019 года составила 10239 грн, что на 30 грн меньше, чем в апреле (10269 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, относительно мая прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2019 года к маю прошлого года выросла на 7,0%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 15157 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7819 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

 ukrstat.gov.ua
 

Наибольшую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 18888 грн, самую низкую - Охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 6915грн и Временное размещения и организация питания - 6773 грн.

Ранее в АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского. В мае он заработал 12 тысяч гривен.

 

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Теги: Украина, зарплаты, украинцы, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, минимальная зарплата
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.07.2019, 11:21
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Средняя зарплата это как пожрать: 1 ест мясо, 5 капусту - а в среднем голубцы...
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