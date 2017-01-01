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Курить станет дороже: В Украине вырос акциз

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Ставки акцизного налога на табачную продукцию выросли на 9%. НБУ прогнозирует подорожание сигарет на 19%.
В Украине подорожают сигареты
В Украине подорожают сигареты
Getty Images

С 1 июля в Украине выросли ставки акцизного налога на табачные изделия.

Согласно Налоговому кодексу, ставки акцизного налога выросли на 9%.

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Отметим, за прошлый год потребительские цены в Украине выросли на 9,8%. При этом цены на сигареты за выросли на 23-27%.

Стоит отметить, что Нацбанк прогнозировал, что в 2019 году табачная продукция подорожает на 19%.

Отметим, в 2018 году поступления от табачных акцизов в госбюджет достигли рекордных 44 миллиардов гривен, что на 9,3% больше, чем в 2017 году. 

Ранее сообщалось о том, что украинских курильщиков могут заставить платить за пачку сигарет болье 100 гривен

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Теги: сигареты, табак, цены, акциз, рост цен
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