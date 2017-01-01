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Нацбанк отменил ряд валютных ограничений

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В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата Национальный банк отменил ряд административных ограничений.
НБУ продолжает процесс валютной либерализации
НБУ продолжает процесс валютной либерализации
Getty Images

Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Во-первых, отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за рубеж в 2 млн евро в год.

Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на собственный счет в Украине.

В-третьих, отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

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В-четвертых, перечень транзакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, займах.

В-пятых, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Теперь банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Раньше они использовали для этого перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Отметим, в рамках снижения валютных ограничений НБУ с марта снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30% и разрешил выводить дивиденды.

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Теги: валюта, НБУ, Нацбанк, ограничение
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