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Рост доходов украинцев существенно замедлился

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Государственная служба статистики опубликовала данные первых трех месяцев текущего года: расходы украинцев превысили доходы.
Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился
Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился
Getty Images

Доходы населения Украины в первом квартале 2019 года составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн. Сумма расходов превысила доходы на 49 млрд грн, таким образом, объем сбережений украинцев сократился. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 1 июля.

"Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 14 398 грн", – сказано в нем.

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Госстат также разместил инфографику, на которой указывается, что реальный доход украинцев в первом квартале 2018 года вырос на 13,3%, во втором – на 10,2%, в третьем – на 11,1%, в четвертом – на 6,8%, а в первом квартале 2019 года – на 7,7%.

Из предварительных данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В ведомстве также сообщили, что в январе-марте 2018 года зарплата в структуре доходов украинцев составляла 49,4%, а годом позже – 50,4%. При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 91,2% до 94,9%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в мае снизилась. В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.

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Теги: финансы, доходы, Госстат
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