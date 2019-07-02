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Украина вошла в ТОП-3 экспортеров аграрной продукции в Евросоюз

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По данным Евростата, Украина с мая 2018 года по апрель 2019-го на поставила в ЕС товаров на 6,3 млрд евро.
Украина вошла в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС
Украина вошла в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС
Getty Images

Украина вошла в тройку главных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

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По данным Евростата, с мая 2018 года по апрель 2019-го на европейский рынок Украина поставила товаров на 6,3 млрд евро. Продажи выросли на 14,2% по сравнению с предыдущим сезоном.

В то же время среди 20 основных направлений экспорта сельхозпродукции из ЕС, Украина заняла 16 место. По информации статистической службы, на украинский рынок за отчетный период было поставлено европейских товаров на 2,17 млрд евро, что на 14,4% больше, чем за прошлый сезон.

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В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС за сезон май 2018-апрель 2019 составило 2,6 млрд евро.

Ранее сообщалось, Украина обновила рекорд по экспорту зерна. За год экспорт зерновых вырос более чем на четверть. Рекордный показатель превышен почти на шесть миллионов тонн.

Как известно, в прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерновых - около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн годом ранее. В этом году в Минагрополитики ожидают повторения прошлогодних показателей.

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Теги: Украина, Европа, ЕС, Евросоюз, экспорт, агрокомплекс, аграрный сектор
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гость  (аноним)  02.07.2019, 12:52
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Все качественные продукты за бугор продаем, а сами втридорога суррогатом питаемся!
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