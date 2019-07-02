Украина вошла в ТОП-3 экспортеров аграрной продукции в Евросоюз

По данным Евростата, Украина с мая 2018 года по апрель 2019-го на поставила в ЕС товаров на 6,3 млрд евро.

Украина вошла в тройку главных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Читай также: Украина нарастила экспорт в Турцию

По данным Евростата, с мая 2018 года по апрель 2019-го на европейский рынок Украина поставила товаров на 6,3 млрд евро. Продажи выросли на 14,2% по сравнению с предыдущим сезоном.

В то же время среди 20 основных направлений экспорта сельхозпродукции из ЕС, Украина заняла 16 место. По информации статистической службы, на украинский рынок за отчетный период было поставлено европейских товаров на 2,17 млрд евро, что на 14,4% больше, чем за прошлый сезон.

Читай также: Добытый в ДНР уголь продают через Россию в 19 стран мира: Карта поставок

В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС за сезон май 2018-апрель 2019 составило 2,6 млрд евро.

Ранее сообщалось, Украина обновила рекорд по экспорту зерна. За год экспорт зерновых вырос более чем на четверть. Рекордный показатель превышен почти на шесть миллионов тонн.

Как известно, в прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерновых - около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн годом ранее. В этом году в Минагрополитики ожидают повторения прошлогодних показателей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.