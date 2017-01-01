США расширили список товаров из ЕС для введения пошлин

Тарифы могут быть введены с целью защитить права Вашингтона в споре с Евросоюзом в рамках ВТО относительно субсидирования ЕС производства крупных самолетов гражданской авиации.

В США предложили ввести пошлины на ряд новых товаров из ЕС Getty Images

США расширили список европейской продукции для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС своей авиаотрасли. Общий объем тарифов вырос с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в заявлении офиса торгового представителя США, распространенном 2 июля.

Читай также: Трамп снимает санкции с Huawei Отмечается, что дополнительный список включает почти 90 наименований товаров с примерной стоимостью четыре миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля.

В новый список вошли продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

Ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus.

Читай также: Украина ввела пошлины на металл из России и Китая Предварительный список таких товаров включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции.

Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма - предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.

В Airbus потенциальные пошлины назвали неоправданными.

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