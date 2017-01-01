Госбюджет недовыполнен в июне почти на 18%

С начала года госбюджет недовыполнен на 5%. За полгода доходы составили почти 507 млрд грн при годовом плане в 1,26 трлн грн.

В июне госбюджет Украины недовыполнен на 17,8% - доходы за месяц составили 80,1 млрд грн, что на 1% превышает показатель за июнь прошлого года. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Читай также: ПриватБанк перечислил в госбюджет 11,5 млрд гривен дивидендов Согласно данным, общий фонд госбюджета в июне был недовыполнен по доходам на 19,8%, объем поступлений составил 71,7 млрд грн.

В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн.

В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану.

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Доходы общего фонда госбюджета за шесть месяцев 2019 года составили 448,4 млрд грн, что на 5,9% меньше плана и на 9,5% выше прошлогоднего уровня. При этом за отчетный период наблюдается недовыполнение планируемых доходов по налоговому направлению на 0,4% при поступлениях в 216 млрд грн, и по таможне – на 10,8% при поступлениях в 151,9 млрд грн.

Как известно, госбюджет-2019 предусматривает доходы в размере 1,26 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.

Отметим, по данным Счетной палаты, с января по май план поступлений общего фонда госбюджета недовыполнен на 50,2 миллиарда гривен.

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