Украинцам создали онлайн-калькулятор для подсчета справедливых тарифов

При помощи калькулятора граждане могут сами подсчитать, сколько денег им нужно платить за тепло и горячую воду.

Министерство юстиции Украинцы запустило онлайн-калькулятор для подсчета справедливых цен на горячую воду и отопление. Таким образом, граждане могут проверить обоснованность и реальность собственных тарифов.

Калькулятор был создан из-за коррумпированности местных властей на местах. Онлайн-калькулятор находится по ссылке.

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“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

Справедливые цены в соответствии с постановлением:

стоимость гигакалории тепла в городах - до 1400 грн,

стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с полотенцесушителями и 75 грн – без них.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин установил граничный тариф на тепло. Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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