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Украинцам создали онлайн-калькулятор для подсчета справедливых тарифов

Комментариев: 1
При помощи калькулятора граждане могут сами подсчитать, сколько денег им нужно платить за тепло и горячую воду.
В среднем тарифы должны снизиться на 14%
В среднем тарифы должны снизиться на 14%
Getty Images

Министерство юстиции Украинцы запустило онлайн-калькулятор для подсчета справедливых цен на горячую воду и отопление. Таким образом, граждане могут проверить обоснованность и реальность собственных тарифов.

Калькулятор был создан из-за коррумпированности местных властей на местах. Онлайн-калькулятор находится по ссылке.

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“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

  • Справедливые цены в соответствии с постановлением:
  • стоимость гигакалории тепла в городах - до 1400 грн,
  • стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с полотенцесушителями и 75 грн – без них.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин установил граничный тариф на тепло. Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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Теги: онлайн калькулятор, тарифы, Минюст
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.07.2019, 17:15
Оценка:  0
гость
В рот бы е..б..л..и..сь с вашими пейсатыми тарифами.
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