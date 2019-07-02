Украинцам создали онлайн-калькулятор для подсчета справедливых тарифов
Министерство юстиции Украинцы запустило онлайн-калькулятор для подсчета справедливых цен на горячую воду и отопление. Таким образом, граждане могут проверить обоснованность и реальность собственных тарифов.
Калькулятор был создан из-за коррумпированности местных властей на местах. Онлайн-калькулятор находится по ссылке.
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“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.
- Справедливые цены в соответствии с постановлением:
- стоимость гигакалории тепла в городах - до 1400 грн,
- стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с полотенцесушителями и 75 грн – без них.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин установил граничный тариф на тепло. Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.
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