Лагард приостановила исполнение обязанностей главы МВФ

Кристин Лагард решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ.

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка (ЕЦБ). Об этом сообщается на сайте МВФ во вторник, 2 июля.

Читай также: Лагард предупредила о снижении мирового ВВП "Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", – заявила Лагард.

Известно, что обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый заместитель Лагард Дэвид Липтон.

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Напомним, Кристин Лагард с 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года – занимала должность министра экономики и финансов. Она возглавила МВФ в 2011 году, после отставки Доминика Стросс-Кана.

Ранее во вторник стало известно, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали кандидатуры на ключевые посты в политических и экономических структурах. В частности, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а глава МВФ Кристин Лагард предложена кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

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