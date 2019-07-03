Зеленский назвал приоритетом сотрудничество с МВФ

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения договоренности по новой программе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном подчеркнул, что сотрудничество с фондом остается приоритетом для украинской власти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Зеленский.

Читай также: Сколько будут получать сотрудники нового Офиса президента Он отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

"Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", – подчеркнул Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Кроме того, глава государства гарантировал независимость Национального банка Украины.

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

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"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина ведет активные переговоры с МВФ. Новая программа сотрудничества может быть заключена на три года, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время, в НБУ рассчитывают на получение транша в $1,3 млрд по действующей программе МВФ в этом году.

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