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"Социальный премьер": Гройсман рассказал о тарифах и пенсиях

Комментариев: 2
Владимир Гройсман назвал себя "социальным премьером".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Getty Images

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об очередном повышении пенсий и раскрыл детали тарифообразования на тепло и горячую воду. В частности, почему украинцы платят больше при снижении стоимости на газ.

Об этом Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала Украина, пишет Сегодня.

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Очередное повышение пенсионных выплат на 25% в Украине ожидается с 1 января 2020 года. Еще один перерасчет запланирован на 1 марта. Гройсман заверил, благосостояние людей для него важно и он “социальный премьер“.

Я социальный премьер... Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе, – подчеркнул он

  •  О коммуналке

По словам Владимира Гройсмана, он уже дал поручение министру юстиции Павлу Петренко разобраться, почему украинцы платят больше при уменьшении стоимости газа. 

В разных городах цена за теплоснабжение разная. “Коммунальные бароны“ устанавливают свои цены и берут деньги за порванные трубы, за теплосети, которые не изолированы и греют улицу и так далее. Когда мы решили проверить, кому принадлежат теплокомунэнерго, выяснилось, что владельцы многих из них – это офшорные компании. Мы начали разбираться и выяснили, к примеру Донецкая область, ТКЭ принадлежит оффшору с Кипра. Сумская область – компания, предоставляющая тепло, на Сейшелах зарегистрирована. Сумы – кипрская компания. Людям дают непомерные тарифы, расходы существенные, а средства выводят в оффшоры. Люди остаются ни с чем, – заявил Гройсман

Премьер добавил, что дал поручение всем – АМКУ, всем службам, – разобраться, куда деваются деньги.

Более того, я разговаривал с мэрами многих городов, спрашивал у них, готовы ли они подписаться под такими высокими тарифами на теплоснабжение? Я уверен, что мэры городов также должны заниматься этим вопросом и выяснять, почему люди получают высокие тарифы на тепло, – отметил Гройсман

Ранее сообщалось о том, что Кабмин установил граничный тариф на тепло. Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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Теги: Владимир Гройсман, тарифы, пенсии
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Комментариев (2)
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Светлана  (аноним)  03.07.2019, 15:05
Оценка:  0
Светлана
Как объяснил директор КП Павлоградтеплоэнерго, ограничение касается стоимости выработки тепла. А в тариф населению включаетсы поставка тепла до дома, в итоге планируют снизить тариф аж! на целых 1,3%. Т.е. в отопительный сезон тариф был 42,52 грн/кв. м, а будет 41,97 грн./кв.м. Какой цинизм!!
GentleAngel    03.07.2019, 14:26
Оценка:  +1
GentleAngel
Мы выяснили... бла, бла, бла. С 2013 все выясняете, лапшу на уши вешаете, ваше время вышло, кредит доверия исчерпан.
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