"Социальный премьер": Гройсман рассказал о тарифах и пенсиях

Владимир Гройсман назвал себя "социальным премьером".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об очередном повышении пенсий и раскрыл детали тарифообразования на тепло и горячую воду. В частности, почему украинцы платят больше при снижении стоимости на газ.

Об этом Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала Украина, пишет Сегодня.

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Очередное повышение пенсионных выплат на 25% в Украине ожидается с 1 января 2020 года. Еще один перерасчет запланирован на 1 марта. Гройсман заверил, благосостояние людей для него важно и он “социальный премьер“.

Я социальный премьер... Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе, – подчеркнул он

О коммуналке

По словам Владимира Гройсмана, он уже дал поручение министру юстиции Павлу Петренко разобраться, почему украинцы платят больше при уменьшении стоимости газа.

В разных городах цена за теплоснабжение разная. “Коммунальные бароны“ устанавливают свои цены и берут деньги за порванные трубы, за теплосети, которые не изолированы и греют улицу и так далее. Когда мы решили проверить, кому принадлежат теплокомунэнерго, выяснилось, что владельцы многих из них – это офшорные компании. Мы начали разбираться и выяснили, к примеру Донецкая область, ТКЭ принадлежит оффшору с Кипра. Сумская область – компания, предоставляющая тепло, на Сейшелах зарегистрирована. Сумы – кипрская компания. Людям дают непомерные тарифы, расходы существенные, а средства выводят в оффшоры. Люди остаются ни с чем, – заявил Гройсман

Премьер добавил, что дал поручение всем – АМКУ, всем службам, – разобраться, куда деваются деньги.

Более того, я разговаривал с мэрами многих городов, спрашивал у них, готовы ли они подписаться под такими высокими тарифами на теплоснабжение? Я уверен, что мэры городов также должны заниматься этим вопросом и выяснять, почему люди получают высокие тарифы на тепло, – отметил Гройсман

Ранее сообщалось о том, что Кабмин установил граничный тариф на тепло. Правительство ограничило тариф на тепло на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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