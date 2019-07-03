Стало известно, когда в Украине уйдут из оборота купюры в 1 и 2 гривны

Уже с 1 октября 2019 года в Украине станут изымать из оборота монеты в 1,2 и 5 копеек.

Национальный банк Украины принял решение об отказе от купюр и монет мелких номиналов. Еще в 2018 году прекратился выпуск 1,2 гривен и монет в 1,2 и 5 копеек.

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Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко в интервью УНИАН.

О купюрах в 1,2 гривны

По словам Зайвенко, НБУ “проводит мягкую денежную реформу“. Купюры должны исчезнуть из оборота в течение 2-3 лет.

Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение двух-трех лет. К тому же, их нужно заменить на монеты. Мы еще не выпустили достаточное количество монет соответствующих номиналов, чтобы полностью заместить бумажные деньги в обращении – отметил Зайвенко

О монетах в 1, 2 и 5 копеек

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НБУ в 2018 году объявил о прекращении чеканки монет мелких номиналов и предложил применять правила округления общей суммы покупки в чеке. Решение это было принято после детального и всестороннего изучения этого вопроса.

Наличные расчеты станут проще, а среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится почти вдвое. Еще одним основанием принятия этого решения было наличие жалоб на путаницу из-за сходства этих монет с новыми монетами номиналами 1 и 2 гривны, которые мы выпустили в обращение в прошлом году – подчеркнул Зайвенко

Мелкие монеты можно обменять в течение в НБУ и отделениях “Ощадбанка“, “Приватбанка“ и “ Райффайзен Банка Аваль “.

Также мы прекратили изготовление монет номиналом 25 копеек, однако в отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обращении. Но постепенно они также исчезнут, поскольку после поступления в банки эти монеты не возвратятся в оборот – отметил Зайвенко

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.

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