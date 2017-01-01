Украине осталось выплатить в этом году 217 млрд грн
Украине до конца года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен ( около 2,7 млрд долларов) по внешним долгам. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов на 3 июля.
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Так, в третьем квартале необходимо выплатить 59,4 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов), а в четвертом квартале – 10,77 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).
По внутренним долгам Украине необходимо выплатить поквартально 74,4 млрд гривен и 72,25 млрд гривен.
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При этом в 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен или 6,9 млрд долларов, по внутренним – 170,72 млрд гривен.
Ранее в Минфине заявили, что за пять месяцев Украина выплатила по долгам 231 миллиард гривен, что составляет 48% от годовых долговых платежей (481,55 млрд грн).
Также в Минфине сообищили об успешном прохождении первого пикового периода по долгам в этом году - в мае было выплачено 2,6 миллиарда долларов. Вторым пиковым месяцем будет сентябрь.
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