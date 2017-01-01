Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украине осталось выплатить в этом году 217 млрд грн

Комментариев: 0
По внутренним долгам неоходимо выплатить вдвое больше, чем по внешним. В 2020 году по долгам нужно заплатить 352 млрд грн.
Украина погасила более половины суммы долгов на 2019 год
Украина погасила более половины суммы долгов на 2019 год
РБК-Украина

Украине до конца года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен ( около 2,7 млрд долларов) по внешним долгам. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов на 3 июля.

Читай также: Fitch спрогнозировало курс гривны на три года

Так, в третьем квартале необходимо выплатить 59,4 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов), а в четвертом квартале – 10,77 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

По внутренним долгам Украине необходимо выплатить поквартально 74,4 млрд гривен и 72,25 млрд гривен.

Читай также: "Я 3 года держал стабильность": Гройсман о денежном положении Украины

При этом в 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен или 6,9 млрд долларов, по внутренним – 170,72 млрд гривен.

Ранее в Минфине заявили, что за пять месяцев Украина выплатила по долгам 231 миллиард гривен, что составляет 48% от годовых долговых платежей (481,55 млрд грн).

Также в Минфине сообищили об успешном прохождении первого пикового периода по долгам в этом году - в мае было выплачено 2,6 миллиарда долларов. Вторым пиковым месяцем будет сентябрь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: кредиты, Минфин, долги, госдолг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь