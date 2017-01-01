В МВФ рассказали, как Украине стать экономически успешной

Представитель МВФ Дэвид Липтон рассказал, как повысить темпы роста ВВП Украины.

Заместитель директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил о том, что реформы в Украине могут повысить темпы роста ВВП с 3,3% до 5-6% в год. Для этого необходимы капитал и технологии.

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“Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институтами, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет – это капиталов и технологий. И последнее – должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения“, – сказал Липтон.

По мнению Липтона, основной угрозой для развития Украины остается коррупция.

Ранее во вторник стало известно, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали кандидатуры на ключевые посты в политических и экономических структурах. В частности, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а глава МВФ Кристин Лагард предложена кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

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