Нефедов рассказал, какой будет новая таможня

Идеолог системы ProZorro рассказал, что ждет таможню и как он планирует бороться с контрабандой.

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал об основных задачах и приоритетах нового руководства.

Об этом Максим Нефедов рассказал в интервью Экономической Правде.

У таможни есть три главные задачи: таможенная безопасность, содействие международной торговле, сбор поступлений. Последняя задача у нас вообще главная. Основная функция таможни – чтобы “белые“ товары ехали быстро, а “черные“ – не ехали, – сказал Нефедов

Какие шаги планирует Нефедов при реформировании таможни:

​Электронизация. Это основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью. И в сфере закупок, и на таможне государство, к сожалению, не может себе позволить качественных высокооплачиваемых служащих.

Кадровая реформа. Кадровые изменения в любой организации одинаковы. Нужно понять, кто наши сотрудники, как планируем нанимать новых, как их научить и как потом оценивать, кого повышать, а кого увольнять.

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Организационная структура таможни вокруг продукта. Продукт - это, например, качественный процесс почтовых отправлений, организация малого пограничного движения, экспорт-импорт товаров. Таможенники могут быть разделены не по департаментами, а по направлениям работы с каждым продуктом.

Я бы ввел структуру, которая действует в крупных ИТ-компаниях. Там имеет место организация работы сотрудников вокруг определенного продукта, а не подразделения - подчеркнул Нефедов

Интеграция в европейское таможенное сообщество. Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским - важнейшая задача. И, конечно, - обновленный Таможенный кодекс. Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать.

О заработной плате

Еще не знаю. Надеюсь, будет установлена повышенная зарплата для всех таможенников. Это не вопрос одного Максима Нефедова. Если ее нельзя повысить одновременно для всех, то это нужно делать постепенно. Зарплаты должны повышаться до рыночного уровня для каждого звена работников

Ранее сообщалось о том, что Нефедов подозревает в коррупции нового руководителя Укравтодора.

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