Наличный доллар приближается к психологической отметке

Курс доллара в обменниках приближается к 26 гривнам. Курс покупки упал до 25,83 гривен за доллар.

Курс доллара в обменных пунктах киевских банков приближается к психологической отметке в 26 гривен, сообщает BIN.ua.

Читай также: Украине осталось выплатить в этом году 217 млрд грн Так, утром в четверг, 4 июля, курс продажи наличного доллара снизился на 11 копеек - до 26,1591 UAH/USD, курс покупки – более чем на 14 копеек - до 25,8353 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16 копеек - до 29,0919 UAH/EUR, курс продажи - на 17 копеек - до 29,5741 UAH/EUR.

Отметим, Нацбанк укрепил на 4 июля курс гривны на 13 копеек - до 26,04 за доллар.

По данным НБУ, за июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.

Ранее сообщалось о том, что украинский банк попал в топ-1000 мировых финучреждений.