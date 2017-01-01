В Украине снизились цены на бензин

Средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,86 грн/л, а А-95 – до 29,86 грн/л.

Розничные цены в крупных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо в четверг, 4 июля, снизились на 50-70 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Читай также: "Вверх или вниз": Каких цен на бензин ждать в июле-2019 Так, на заправках SOCAR снизились цены дизтоплива и всех видов бензинов на 50 коп./л.: дизтопливо – до 30,49 грн/л, А-92 – до 30,49 грн л, А-95 – до 31,49 грн/л, А -95+ - до 32,49 грн/л.

В сети Glusco все виды топлива подешевели на 50 коп./л.

Такие сети, как Shell, UPG и Параллель опустили цены на все виды топлива в пределах 50-73 коп./л.

Читай также: В Крыму массово продают суррогатное топливо

Также стало известно, что стоимость дизтоплива и бензинов в консолидированной сети группы Приват снизилась на 1 грн/л. Цена ДТ в сети Авиас, Укрнафта, ANP установлена на уровне 29,00 грн/л, бензин А-92 – 27,95-28,00 грн/л, А-95 – 28,95-29,00 грн/л.

"Средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,86 грн/л, а А-95 – до 29,86 грн/л", – говорится в сообщении.

Ранее в июне украинцев предупредили о подорожании топлива и возможном его дефиците. Сообщалось, что автогаз может стать дефицитом. Это было связано с российскими ограничениями на поставки с 1 июня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram