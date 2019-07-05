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ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички

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Европейский инвестиционный банк готов купить новые электрички для Запорожской и Днепропетровской областей.
ЕИБ инвестирует 110 миллионов в модернизацию железнодорожного транспорта
ЕИБ инвестирует 110 миллионов в модернизацию железнодорожного транспорта
Getty Images

В Запорожской и Днепропетровской областях могут появиться новые электрички. Деньги на обновление железнодорожного транспорта готов предоставить Европейский инвестиционный банк. Об этом передает Укринформ.

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"Мы готовы инвестировать средства банка в улучшение пригородного сообщения. Но для того. чтобы инвестиции носили стабильный характер, должны быть технические изменения", - говорит ведущий экономист Европейского инвестиционного банка Пирс Викер.

На пригородных пассажирских перевозках Запорожской области ежегодно обслуживается около 7,5 миллиона пассажиров. При этом, средний возраст электричек - около 30 лет.

Буквально через несколько лет железнодорожный транспорт морально устареет настолько, что не будет отвечать требованиям перевозок пассажиров. Кроме того, европейцы отмечают в Украине слишком много остановок и электрички едут со скоростью, которая в два раза меньше, чем в Европе. Не соотвествуют требованиям и перроны.

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"Проект, который мы сегодня рассмотрим, предлагает не только обновление подвижного состава, но и также системные изменения в организации пассажирских перевозок. Пилотными регионами для проекта выбраны Запорожская и Днепропетровская область", - сказала заместитель директора Департамента инвестиционной политики АО Укрзализныця Юлия Гуреева.

В случае, если договоренность будет достигнута, то на начальном этапе будет закуплено 8 новых электромашин. Европейцы готовы инвестировать 110 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Украине изношены более 90% пригородных поездов. Укрзализныця просит выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За эти средства компания хочет приобрести 15 новых электричек.

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Теги: инвестиции, Поезд, электричка, инвестиции в украину, Укрзализныця, ЕИБ
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Комментариев (2)
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Кайдаш    05.07.2019, 14:52
Оценка:  0
Кайдаш
Раздерибанят-с...
WTF2wtf    05.07.2019, 14:22
Оценка:  0
WTF2wtf
А на фото что за перрон?
Это киевский вокзал?
Или это старое фото донецкого ЖД вокзала, еще из нормальной жизни, до российской оккупации?
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