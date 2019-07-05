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Доллар в обменниках упал до 26 гривен

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Официальная гривна укрепилась до максимума с апреля прошлого года. С начала года украинская валюта выросла к доллару почти на 6%.
Доллар продолжает дешеветь в обменниках
Доллар продолжает дешеветь в обменниках
flickr.com

Обменный курс наличного доллара в пятницу, 5 июля, упал до 26 гривен, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи снизился более чем на 10 копеек - до 26,04 UAH/USD, курс покупки – до 25,72 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 11 копеек - до 28,96 UAH/EUR, курс продажи - на 12 копеек до 29,4616 UAH/EUR.

Как известно, на 5 июня Нацбанк установил курс доллара на уровне 25,87 гривен, что является минимумом с апреля прошлого года.

Таким образом, укрианская валюта продолжает укрепляться. За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.07.2019, 16:21
Оценка:  +1
гость
Алле, Бигмир,
еще с утра уже была продажа по 25.90грн/$ во многих обменках
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