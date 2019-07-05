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Деньги в банках хранят лишь 12% украинцев

Комментариев: 1
Отношение украинцев к сбережениям крайне отличается от ситуации в богатых странах. Две трети украинцев сообщили, что живут сегодняшним днем.
Лишь 12% украинцев хранят деньги на банковских счетах
Лишь 12% украинцев хранят деньги на банковских счетах
Getty Images

Лишь 12% украинцев хранят деньги на банковских счетах и только 27% жителей страны имеют такие счета. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса финансовой грамотности украинцев, сообщает пресс-служба Национального банка.

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"Самая большая проблема украинцев состоит в отношении к финансам. Только треть жителей страны говорит, что не живет сегодняшним днем. И только каждый пятый считает, что лучше экономить, а не тратить деньги. Только 12% украинцев сказали, что хранят деньги на банковском счете, и вообще только 27% имеют такой счет. Это крайне отличается от ситуации в богатых странах", - сказано в сообщении.

Исследования финансовой грамотности украинцев проводило Агентство США по международному развитию (USAID) при участии Экспертной платформы Национального банка.

Ранее Moody's ухудшило прогноз для банков Украины. Риски в банковской системе страны связаны с ростом потребительского кредитования, сообщило агентство.

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Теги: банки, депозиты, украинцы, НБУ, депозит, банки Украины, счет, Нацбанк
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.07.2019, 14:49
Оценка:  +1
гость
Особенно, хранить и сберегать деньги в банке могут пенсионеры. Сберегут все свои 50 евро.
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