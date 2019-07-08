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Украина резко нарастила международные резервы

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За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,2 миллиарда долларов и почти достигли уровня на начало года.
Часть средств была потрачена на выплату долгов - 952 млн долл
Часть средств была потрачена на выплату долгов - 952 млн долл
flickr.com

По итогам июня международные резервы Украины выросли на $1,2 млрд (6,4%) - до $20,639 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 5 июля. 

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Отмечается, что резервы удалось увеличить благодаря размещению еврооблигаций и покупки валюты на межбанке.
Так, за июнь от размещения облигаций внутреннего и внешнего госзайма составили 1,6 млрд долл: от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ - 325 млн долл и 148 млн евро.
 
При этом часть средств была потрачена на выплату долгов - 952 млн долл, в том числе 157 млн в пользу МВФ. 

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Также резервы пополнили за счет покупки 322 млн долл на межбанке.

"По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что гривна укрепилась на 5,5% с начала года. За первый месяц лета украинская валюта к доллару укрепилась на 2,5%. Аналитики ожидают среднегодовой курс на уровне около 20 гривен за доллар.
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Теги: НБУ, Нацбанк, Золотовалютные резервы
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