Украина резко нарастила международные резервы

За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,2 миллиарда долларов и почти достигли уровня на начало года.

Часть средств была потрачена на выплату долгов - 952 млн долл flickr.com

По итогам июня международные резервы Украины выросли на $1,2 млрд (6,4%) - до $20,639 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 5 июля.

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Отмечается, что резервы удалось увеличить благодаря размещению еврооблигаций и покупки валюты на межбанке.

Так, за июнь от размещения облигаций внутреннего и внешнего госзайма составили 1,6 млрд долл: от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ - 325 млн долл и 148 млн евро.

При этом часть средств была потрачена на выплату долгов - 952 млн долл, в том числе 157 млн в пользу МВФ. Читай также: Банки Украины увеличили прибыль почти вдвое Также резервы пополнили за счет покупки 322 млн долл на межбанке.

"По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.